В Москве откроется уникальный спортивно-исторический музей «Динамо»

Музей «Динамо», в котором 100-летняя история спортивного Общества «Динамо» тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка. Проект, формирующий образ современного музея нового типа, создан при поддержке банка ВТБ.

Этапы становления и развития Общества «Динамо» представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены широкой публике впервые. Все его зоны и повествование связаны единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств с художественными приемами театра и кино и новейшими мультимедийными форматами.

«ВТБ неизменно поддерживает спорт в России, - отметил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. - Наше многолетнее сотрудничество с Обществом «Динамо» сфокусировано на решении значительного объема задач, в числе которых поддержка спортивных команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни».

«Общество «Динамо» — спортивная организация с богатейшей историей. Многие имена известны на весь мир. Яшин, Тихонов, Мальцев, Веденин, Карелин, Попов, Гамова… - напомнил председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский. - Теперь история «Динамо» представлена и в музее — это самый наглядный и интересный вариант. Здесь к истории можно реально прикоснуться, увидеть настоящую форму спортсменов прошлых лет, их медали, кубки».