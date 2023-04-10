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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:43

Псковские таможенники нашли почти 10 млн гривен в тайнике автомобиля на границе с Латвией

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных
Екатерина КОСОБОКОВА
Обнаружить деньги таможенники смогли с помощью инспекционно-досмотровых комплексов

Обнаружить деньги таможенники смогли с помощью инспекционно-досмотровых комплексов

Представители псковской таможни нашли в тайнике микроавтобуса, который направлялся в Латвию, почти 10 миллионов гривен или в пересчете 257 тысяч долларов США. Информацию об этом предоставили KP.RU.

Сотрудники таможни в ходе осмотра микроавтобуса, в котором находились граждане Украины, на пункте пропуска Бурачки заметили подозрительные полости в багажнике автомобиля и обнаружили там деньги. Хотя водитель и пассажиры транспортного средства сказали, что у них нет товаров или денежных средств, которые необходимо задекларировать.

Обнаружить деньги таможенники смогли с помощью инспекционно-досмотровых комплексов. Сейчас решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело по статье о контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере.

Граждане при пересечении границы Евразийского экономического союза должны обязательно декларировать наличные, если их сумма превышает 10 тысяч долларов США. Если речь идет о сумме более 100 тысяч долларов США, то к декларации необходимо приложить документы, поясняющие, откуда были взяты такие деньги.

Такие правила касаются как ввоза, так и вывоза денег. В марте 2022 года их дополнили временным запретом на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. С 15 октября прошлого года такую сумму все же можно вывезти из РФ, но с разрешения Банка России.