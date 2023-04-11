Писатель Лукьяненко оценил перспективы существования России через 20 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель-фантаст, автор «Дозоров» и «Черновика» Сергей Лукьяненко, создавший несколько «вселенных», рассказал «Комсомольской правде» о своем прошлом, а также нашем настоящем и будущем, в том числе оценил перспективы существования России через двадцать лет.

«Если человечество будет, то будет и Россия. А не будет России - не будет и человечества. Я вам точно говорю», — заявил писатель.

При этом, по его словам, в этот период времени стоит ожидать, что «по улицам молча ходят люди, строят странные приборы, которые искусственный разум считает полезными для себя, для изучения Вселенной», а после этого они «ложатся в нужное время спать, едят какую-то пайку и снова встают, работают».

Лукьяненко назвал это «очень реальной такой перспективой». «На каких-то мелких островах, в джунглях, в сибирской тайге будут прятаться маленькие кусочки человечества и вести тихую жизнь, чтобы их не заметили. Их и не будут замечать», — отметил он.

Как писал сайт KP.RU, фантаст также заявил, что США вместо Байдена управляет искусственный интеллект.