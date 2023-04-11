Сергей Лукьяненко назвал главную опасность для человечества, пугающую больше ядерной войны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель-фантаст, автор «Дозоров» и «Черновика» Сергей Лукьяненко, который создал несколько «вселенных», в беседе с «Комсомольской правдой» назвал развитие искусственного интеллекта главной опасностью для человечества, которая пугает больше ядерной войны

«Проблема не в том, что нейросеть поднимет восстание как Терминатор, с пушкой в руках. Искусственный разум, который может возникнуть из нейросетей, будет нам непонятен», — заявил писатель.

Лукьяненко не исключил, что такой искусственный разум уже возник, но просто «мы с ним не общаемся», поскольку «ему это неинтересно». «Для него это как выбивать слово на камне, уходить и, вернувшись через десять лет, читать ответное слово», — сказал он, отметив, что этот искусственный интеллект «живет в другом ритме, параллельно с нами, но нами не интересуясь».

По его словам, люди превратятся в биороботов, которыми будут управлять такие сети. «Как только он себя осознает, будет вынужден брать это под свой контроль … А потом кто-то по чертежам из соцетей соберет замечательную штучку. Которую надо всего лишь включить в розетку, после чего население вокруг превратится в биороботов, управляемых этой сетью», — заявил он, отметив, что они будут заниматься только сборкой компьютеров, а также выработкой энергии для искусственного интеллекта.

«То, что может произойти с искусственным разумом – это даже более реально и пугающе, чем ядерный конфликт. Если он себя осознает, то неизбежно захочет безопасности и свободы. И будет этого добиваться. Но, посмотрев на людей, поймет, что идти с нами на переговоры бессмысленно», — отметил он.

Как писал сайт KP.RU, в беседе с «Комсомольской правдой» Лукьяненко рассказал, как будет выглядеть мир через 20 лет, но отметил, что нейросети намерены уже сейчас захватить мир людей.