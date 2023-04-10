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НовостиОбщество10 апреля 2023 18:23

Эксперты выяснили, как изменится стоимость куличей в России в 2023 году

Эксперты подсчитали, что цены на пасхальные куличи в 2023 году в России вырастут на 5-11%
Мила ГЕНЬ
Эксперты выяснили, как изменится стоимость куличей в России в 2023 году

Эксперты выяснили, как изменится стоимость куличей в России в 2023 году

Фото: ИВАНОВА Диана

РИАМО задало экспертам вопрос о том, сколько россиянам придется заплатить за пасхальный кулич в 2023 году. Выяснилось, что цены на православную выпечку вырастут на 5-11%. Точное увеличение стоимости зависит от рецепта.

Доцент департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин объяснил, что рост цен на куличи вызван увеличением цен практически на все ингредиенты. Классическая пасхальная выпечка будет на 9,17% дороже, чем в 2022 году: со средних 183,4 рубля до 168 рублей.

Отмечается, что все необходимые продукты выросли в цене, кроме яиц.

Кандидат экономических наук, доцент, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная рассказала, что домашний пасхальный кулич выйдет на 11% дороже.

Самый низкий «прирост» стоимости спрогнозировал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков — 5,4%.

А вот предположения аналитиков Tinkoff Data сильно впечатляют — они сравнивали с ценами 2020 года. По результатам их исследования стоимость пасхального кулича в 2023 году увеличится на 46%, передает ФАН.

Основная причина роста цен на продукты — инфляция. Телеканал «360» писал, что россиянам пообещали увеличение доходов на 3%, а также снижение инфляции в 2023 году.