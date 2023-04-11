На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

На Камчатке в ночь на 11 апреля произошло извержение одного из самых крупных в этом регионе вулкана Шивелуч. Об этом сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Сообщается, что извержение достигло пароксизмальной стадии. Это означает, что со склонов вулкана начала сходить раскаленная масса. По расчетам ученых, высота облака пепла составляет 15 км. Специалисты предупреждают, что есть угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

«Раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск», - сообщили в институте.

Извержению присвоен наивысший код опасности для авиации – «красный», в поселке Ключи начался пеплопад. Во вторник 11 апреля из-за этого в двух поселковых школах занятия пройдут дистанционно.

«По сейсмическим данным высота пеплового выброса составила около 20000 м над уровнем моря», - сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Напомним, специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) утром 1 февраля зафиксировали выброс пепла на высоту до 6500 метров из вулкана Шивелуч.

Видео активности вулкана Шивелуч на Камчатке в ноябре 2022 года здесь на KP.RU.