МИД Японии заявил, что Россия «незаконно оккупирует» южную часть Курильских островов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Япония вновь использовала формулировку о «незаконной оккупации» южной части Курильских островов в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год. Токио намерен «разрешить территориальную проблему», после чего возобновить мирные отношения с Россией.

В документе, который представляет из себя ежегодный отчет министра иностранных дел Японии, называют вопрос с Курилами самым продолжительным нерешенным в японско-российских отношениях. В Токио продолжают заявлять, что острова принадлежат им, а также использовать термин «незаконная оккупация».

Япония выразила сожаление, что Москва прекратила диалог по Курилам. Однако Токио надеется на разрешение «проблемы» и последующее восстановление сотрудничества с Россией.

«Отношения между Японией и Россией осложнены… И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать», — сообщается в публикации.

Напомним, что формулировка о «незаконной оккупации» Курил вернулась в «Синюю книгу по дипломатии» в 2022 году после перерыва в почти 20 лет.

При этом глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что эта территория вошла в состав России по итогам Второй мировой войны. Дипломат подчеркивал, что Курилы - это неотъемлемая часть России и этот вопрос не подлежит пересмотру, что закреплено также в уставе ООН.

Отметим, что мирный договор с Японией после Второй мировой заключен так и не был. В 2022 году, после того, как Токио ввел санкции против России, Москва прекратила диалог в этой сфере.