Засыпанные пеплом поселки на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч сняли на видео

Ситуация в поселке Ключи стала улучшаться ближе к обеду. Фото: Дмитрий Мельников / Telegram-канал @s_volcanology

Абсолютная темнота и пепел. И это не кадры фантастического триллера, а последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Все произошло 11 апреля. Момент извержения попал на видео.

По информации специалистов, Шивелуч выпустил клубы пепла на более чем 20 километров вверх. Он уже давно находится в стадии подготовки к извержению, которое вот-вот ожидают вулканологи.

На данный момент на Камчатке абсолютная темнота, долгожданного рассвета местные жители так и не встретили. Возможны и грязекаменные потоки в Усть-Ключи и Усть-Камчатске, поскольку лавины сходят на снег по склонам. Из-за этого специалистам пришлось перекрыть дороги.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что сейчас множество дорог Камчатки перекрыто. Аналогичная ситуация и с авиационными маршрутами.