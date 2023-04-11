СК возбудил дело о взяточничестве против 20 ростовских полицейских

СК возбудил о взяточничестве дело против 20 ростовских полицейских Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное следственное управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении более чем 20 полицейских в Ростове-на-Дону.

Как передает «КП – Ростов-на-Дону», преступное сообщество организовал бывший заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка. Он взял в сообщники полицейских, которые брали взятки у местных бизнесменов в обмен на отказ от составления административных протоколов за те или иные нарушения. Минимальный ежемесячный платеж составлял три тысячи рублей, максимальный – 50 тысяч, уточняется в сообщении.

В следственном управлении сообщили, что взятки от бизнесменов полицейские получали с 2015 года. Общий их размер составил не менее 25 миллионов рублей. В настоящее время у подозреваемых проводятся обыски по местам их службы и проживания.

Напомним, ранее в Томске следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового полиции, который был задержан за взятку в размере 15 тысяч рублей.