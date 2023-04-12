В казахстанском Жанаозене прошел митинг против задержания нефтяников в Астане

В Казахстане жители Жанаозена вышли на протесты, требуя освободить задержанных нефтяников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В казахстанском городе Жанаозен сотни жителей вышли на митинг против задержания в Астане группы нефтяников. По данным новостного портала Орда.kz, количество протестующих составляет до двух тысяч человек.

Сообщается, что протестующие требуют немедленно освободить задержанных в Астане нефтяников. Они записали видеообращение к президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву. Также сообщается, что одно из предприятий Жанаозена остановило работу в знак солидарности с задержанными.

Напомним, в январе 2022 года повышение цен на топливо вызвало протесты в Жанаозене и Актау, через несколько дней в Казахстане начались массовые беспорядки и погромы, президент Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Хроника казахстанских протестов 2022 года здесь на KP.RU. По одной из версий, протесты в Казахстане координировались из Киева.

В декабре 2011 года в Жанаозене также произошли беспорядки, в результате которых погибли 16 человек и свыше 100 получили ранения. Подробности здесь на KP.RU.