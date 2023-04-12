Сальдо анонсировал национализацию имущества украинских олигархов в Херсонской области

Сальдо рассказал, что собственность украинских олигархов в регионе будет национализирована. Фото: кадр из видео.

В Херсонской области будет национализировано имущество украинских олигархов. Об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, активы, которые олигархи не перерегистрировали в соответствии с российским законодательством, находятся в статусе брошенных, они переданы в управление Фонду госимущества.

«При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы», - сказал чиновник РИА Новости, добавив, что работа в этом направлении уже началась.

Ранее сообщалось, что в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Ахметова и Коломойского.

Власти Крыма сообщили, что национализированные объекты коммерческой недвижимости, принадлежавшие бизнесменам из недружественных стран, реализуют уже в ближайшие месяцы.

Ранее сайт KP.RU писал об активизации в регионе работы антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранцев и государств, отметившихся недружественными действиями в отношении России.