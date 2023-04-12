Вырубкой деревьев в Невинномысске занялся Рослесхоз

Россельхоз проконтролирует вопрос о незаконной вырубке леса. Фото: Людмила Баркова

В связи с вырубкой многолетних деревьев в Невинномысске компетентные органы взяли на себя решение данного вопрос. Как сообщает NewsTracker, Рослесхоз обратился в правительство региона и в краевую прокуратуру.

Ситуация с вырубкой деревьев в районе «Красная поляна» спровоцировала общественное недовольство. Ситуация накалялась два месяца. В начале скандала было вырублено около 400 квадратных метров деревьев, что разгневало местных жителей.

Позже выяснилось, что земельный участок на 800 квадратных метров власти сдали в аренду на 20 лет некому Василию Жданову - имя и фамилия совпадают с данными заместителя мэра Невинномысска.

По мнению природоохранной прокуратуры, землю выделили и вырубать деревья стали незаконно. Тем не менее, собственник поймал момент, когда недовольные местные жители были в храме на службе и установил забор вокруг участка.

Теперь Рослесхоз направил обращения в правительство Ставропольского края и в краевую прокуратуру для рассмотрения данного вопроса в рамках установленной компетенции. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Панфилов.