В Москве и Санкт-Петербурге закроются центры разработки ПО Deutsche Bank

В Москве и Санкт-Петербурге закроются центры разработки программного обеспечения Deutsche Bank. Фото: Shutterstock

В Москве и Санкт-Петербурге закроются центры разработки программного обеспечения Deutsche Bank. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

В компании заявили, что на данный момент продолжается работа по снижению рисков операций в российском технологическом центре. Все процессы проходят в соответствии с российским законодательством.

«Мы расширили возможности, доступные нашим сотрудникам, в том числе увольнение по взаимному согласию наряду с релокацией и сохранением на платформе», - сообщили в Deutsche Bank.

Также по данным издания, на Deutsche Bank в России работают 500 специалистов в сфере IT. Сотрудникам предлагают либо переехать в Германию, либо добровольно уволиться с выплатой выходного пособия. Для принятия решения банк дал сотрудникам полгода.

В прошлом году компания Deutsche Bank перевезла некоторых IT-специалистов из РФ в Берлин.