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НовостиВ мире12 апреля 2023 9:31

Пользователи Twitter возмутились безумными тратами Зеленского западных денег на оборону

Западные пользователи недовольны тратами Киева присылаемых ему денег
Сергей КУДРИН
Пользователи Twitter возмутились безумными тратами Зеленского западных денег на оборону

Пользователи Twitter возмутились безумными тратами Зеленского западных денег на оборону

Фото: REUTERS

Западные пользователи социальной сети Twitter массово высказывают недовольство, вызванное недавним указом президента Украины Владимира Зеленского о повышении расходов на оборону на 14,5 миллиарда долларов.

В основном пользователи недовольны тем, что Зеленский растрачивает деньги, которых у Украины сейчас нет. Почти все средства к существованию Киев получает от Запада, и люди возмущены тем, куда уходят их налоги, которые они тратили на собственные страны, а не на Украину.

«Он может себе это позволить, Запад все оплатит», - пишет один из пользователей.

В целом, все комментарии примерно аналогичные. Граждане западных стран пророчат, что Зеленский такими действиями прежде всего разорит Евросоюз и США, и сетуют, что их деньги уходят в карманы украинских коррупционеров.

Напомним, что дефицит бюджета Украины составил в 2023 году более 35 миллиардов долларов, перекрывать которые власти планируют ещё большим числом кредитов и заимствований у других стран.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские депутаты где-то «потеряли» почти 40 миллиардов гривен.