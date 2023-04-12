Пользователи Twitter возмутились безумными тратами Зеленского западных денег на оборону Фото: REUTERS

Западные пользователи социальной сети Twitter массово высказывают недовольство, вызванное недавним указом президента Украины Владимира Зеленского о повышении расходов на оборону на 14,5 миллиарда долларов.

В основном пользователи недовольны тем, что Зеленский растрачивает деньги, которых у Украины сейчас нет. Почти все средства к существованию Киев получает от Запада, и люди возмущены тем, куда уходят их налоги, которые они тратили на собственные страны, а не на Украину.

«Он может себе это позволить, Запад все оплатит», - пишет один из пользователей.

В целом, все комментарии примерно аналогичные. Граждане западных стран пророчат, что Зеленский такими действиями прежде всего разорит Евросоюз и США, и сетуют, что их деньги уходят в карманы украинских коррупционеров.

Напомним, что дефицит бюджета Украины составил в 2023 году более 35 миллиардов долларов, перекрывать которые власти планируют ещё большим числом кредитов и заимствований у других стран.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские депутаты где-то «потеряли» почти 40 миллиардов гривен.