Социологи выяснили, сколько россиян верят в плоскую землю Фото: ru.wikipedia.org

Всероссийский центр изучения общественного мнения еще в 2020 году подсчитал количество сторонников псевдонаучной теории плоской земли среди россиян. Оказалось, что их достаточно много — порядка двух процентов населения страны. В переводе на числа, это около трех миллионов человек, пишет NEWS.ru.

Руководитель комиссии по борьбе с лженаукой РАН академик Евгений Александров рассказал, что в первую очередь антинаучная гипотеза распространяется благодаря СМИ, особенно телевидения.

— Показывает всякие «битвы экстрасенсов», всякую ерунду вместо того, чтобы объяснять людям, что это все чушь. Они буквально впечатывают это людям в голову, в том числе и «плоскую Землю». По телевизору показывают передачи, посвященные этим фрикам, и не дают никакого противовеса, — возмущен академик.

Одним из самых ярких плоскоземельщиков был Максим Ожерельев из Челябинской области. Видео, на котором школьник очень харизматично «разносит шароверов» видел практически каждый. Сейчас молодой человек вырос и отказался от своих взглядов, писал KP.RU.