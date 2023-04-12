Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 12:37

Автоэксперт Шкуматов рассказал, с какими проблемами столкнутся водители Камчатки из-за пепла

Автоэксперт Шкуматов рассказал, что водителям Камчатки из-за выброса пепла нужно будет менять воздушные фильтры
Мила ГЕНЬ
Автоэксперт Шкуматов рассказал, с какими проблемами столкнутся водители Камчатки из-за пепла

Автоэксперт Шкуматов рассказал, с какими проблемами столкнутся водители Камчатки из-за пепла

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Автолюбителям на Камчатке после мощного выброса пепла придется менять воздушные фильтры, передает слова автоэксперта Петра Шкуматова NEWS.ru. Причем делать это нужно будет каждые несколько километров, подчеркнул он.

Если советом пренебречь, воздух перестанет поступать и машина может заглохнуть. ТАк же важно проследить, чтобы фильтр был исправным и установлен правильно. В противном случае мелкие частицы пыли могут попасть внутрь.

— В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается «шубой» из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается, — рассказал Шкуматов.

Также специалист посоветовал обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости. В ближайшие дни нужно внимательнее отслеживать поведение своего транспорта, при малейших изменениях обращаться в автосервис, чтобы избежать ЧП.

Напомним, вулкан Шивелуч извергся 11 апреля 2023 года. Столб пепла поднялся на 12 километров, а затем обрушился на территорию вокруг горы. Сейчас Камчатка засыпана толстым слоем пепла.