Автоэксперт Шкуматов рассказал, с какими проблемами столкнутся водители Камчатки из-за пепла Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Автолюбителям на Камчатке после мощного выброса пепла придется менять воздушные фильтры, передает слова автоэксперта Петра Шкуматова NEWS.ru. Причем делать это нужно будет каждые несколько километров, подчеркнул он.

Если советом пренебречь, воздух перестанет поступать и машина может заглохнуть. ТАк же важно проследить, чтобы фильтр был исправным и установлен правильно. В противном случае мелкие частицы пыли могут попасть внутрь.

— В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается «шубой» из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается, — рассказал Шкуматов.

Также специалист посоветовал обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости. В ближайшие дни нужно внимательнее отслеживать поведение своего транспорта, при малейших изменениях обращаться в автосервис, чтобы избежать ЧП.

Напомним, вулкан Шивелуч извергся 11 апреля 2023 года. Столб пепла поднялся на 12 километров, а затем обрушился на территорию вокруг горы. Сейчас Камчатка засыпана толстым слоем пепла.