Михаил Пореченков - о гуманитарной помощи для участников спецоперации: «Пытаемся помочь всем, насколько можем» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Знаменитый российский актёр Михаил Пореченков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. По словам артиста, работы у них очень и очень много.

Пореченков подчёркивает, что сейчас перед волонтёрами ставится очень много трудных задач. Они ездят в госпитали, помогают раненым, собирают помощь для военнослужащих, стараются поддержать и гражданское население, прямо или косвенно пострадавшее в ходе конфликта.

«Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении - у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой», - рассказывает Пореченков о настрое участников СВО.

Актёр также отдельно упомянул что ни разу, за всё время его волонтёрской работы, он не встречал людей, которые отказывались бы от помощи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что из Иркутской области в зону СВО отправили два полностью загруженных самолёта с гуманитарной помощью. На борту также имеется и техника для военнослужащих.