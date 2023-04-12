Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
12 апреля 2023 17:15

Михаил Пореченков - о гуманитарной помощи для участников спецоперации: «Пытаемся помочь всем, насколько можем»

У Пореченкова много работы в плане доставки гуманитарной помощи в зону СВО
Авторы (2):
Мария БАЧЕНИНА
Мария БАЧЕНИНА
Сергей КУДРИН
Михаил Пореченков - о гуманитарной помощи для участников спецоперации: «Пытаемся помочь всем, насколько можем»

Михаил Пореченков - о гуманитарной помощи для участников спецоперации: «Пытаемся помочь всем, насколько можем»

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Знаменитый российский актёр Михаил Пореченков в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как он помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. По словам артиста, работы у них очень и очень много.

Пореченков подчёркивает, что сейчас перед волонтёрами ставится очень много трудных задач. Они ездят в госпитали, помогают раненым, собирают помощь для военнослужащих, стараются поддержать и гражданское население, прямо или косвенно пострадавшее в ходе конфликта.

«Много госпиталей посетил и нигде не встречал, чтобы как-то отрицательно относились к своей работе. Всегда пытаюсь поддержать ребят, которые в тяжелом положении - у всех серьезный заряд энергии, сильный дух и настрой», - рассказывает Пореченков о настрое участников СВО.

Актёр также отдельно упомянул что ни разу, за всё время его волонтёрской работы, он не встречал людей, которые отказывались бы от помощи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что из Иркутской области в зону СВО отправили два полностью загруженных самолёта с гуманитарной помощью. На борту также имеется и техника для военнослужащих.