Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт оценил вероятность полета россиян на Луну Фото: Shutterstock

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал NEWS.ru о том, почему Россия до сих пор не высадила человека на Луну и когда это произойдет. Как пояснил ученый, главным вопросом остается наличие необходимой ракеты-носителя.

— Сейчас сверхтяжелого носителя, который позволит доставить экипаж и вернуть обратно, нет. Более того, нет программы разработки такого носителя, — заявил Эйсмонт.

При этом он отметил, что это даже хорошо — такая ракета пригодится только для этой программы, больше ее нигде использовать будет нельзя. Это слишком затратно. Россия нацелена на иное решение проблемы: создание такого корабля, который отправится на Луну уже собранным. Тогда сверхтяжелые носители не понадобятся.

На вопрос, возможно ли реализовать такой проект в ближайшее десятилетие, Натан Эйсмонт ответил, что для этого есть все ресурсы.

— Есть соответствующие технологии, и задача с нашим стопроцентным участием выглядит решаемой. Конечно, санкции затрудняют работу, потому что к каким-то импортным комплектующим уже привыкли и настроились. Теперь придется перейти на другие. Я могу совершенно определенно сказать, что аналоги годятся. Может быть, какие-то характеристики у них будут чуть похуже, но настолько «чуть», что на это можно не обращать внимания. Все это реализуемо, — рассказал ученый.

Единственной проблемой остается финансирование. Так, американская программа по приблизительным оценка обойдется США в 4 млрд долларов в год или даже больше.