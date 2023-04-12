Иммунолог Крючков: тревогу по поводу птичьего гриппа бить пока рано Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Lenta.ru пообщалась с иммунологом Николаем Крючковым. Врач рассказал, что птичий грипп H3N8 перешел барьер передачи от животного к человеку, но друг друга люди не заражают. Это значит, что переживать из-за распространения вируса пока не стоит.

— Тревогу пора будет начинать бить тогда, когда вирус обретет способность передаваться от человека к человеку. Пока этого нет, этот барьер еще не пройден, — заключил Крючков.

Традиционно грипп традиционно считается умеренно-тяжелой инфекцией с небольшой летальностью. Однако смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно.

— Поскольку это новый для человечества серотип, мы не знаем, какая у него будет летальность. Но очевидно, что выше, чем у сезонного гриппа, хоть и не катастрофично, — сказал врач.

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