Экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов выйдет из колонии раньше срока

Суд постановил освободить экс-ректора досрочно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел заявление от прокуратуры по делу экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Надзорный орган выступил против его досрочного освобождения из колонии, хотя это решение первичной инстанции поддержал Верховный суд Татарстана. В итоге, Дьяконов в ближайшем будущем окажется на воле.

Напомним, в 2020 году бывшего ректора казанского вуза приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Это было наказание за совершенное им мошенничество на 42,6 миллиона рублей.

Эти деньги в КНИТУ-КХТИ поступили для выполнения государственного оборонного контракта, а также от Газпрома на проведение научных конференций, но не все они пошли в дело. К слову сам Дьяконов даже во время вынесения ему приговора заявлял о своей невиновности. Вместе с ним по этому уголовному делу в качестве обвиняемых также проходили бывший проректор и еще пять сотрудников вуза. Первого также приговорили к колонии, а остальных – к условным срокам, сообщает Inkazan.