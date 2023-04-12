Нейросети спрогнозировали, чем могли бы заниматься востребованные специалисты на Марсе Фото: Skillbox

Skillbox при помощи нейросетей Midjourney показала, как могли бы выглядеть востребованные сегодня специалисты на Марсе. А при помощи чат-бота ChatGPT они спрогнозировали, чем бы представители этих профессий могли там заниматься. Результаты опубликовала Газета.ru.

Так, программисты по мнению ChatGPT, на Марсе занимались бы созданием программного обеспечения, адаптированного к уникальным задачам и требованиям жизни на планете, а также способного контролировать среду обитания. Кроме того, они бы работали над оптимизацией использования таких ресурсов, как вода и энергия.

Другие специалисты могли бы собирать и анализировать метео и другие важные данные.

Фото: Skillbox

ChatGPT уверен, что на Марсе появились бы аналитики данных марсианской связи — они бы обеспечивали связь поселений на красной планете с Землей.

Дизайнеры бы переквалифицировались в На Марсе ChatGPT предлагает познакомиться с новой профессией – дизайнер новую подспециальность, визуальную коммуникацию. В их задачи входило бы создание визуальных интерфейсов для систем связи, вывесок и информационных дисплеев.

Фото: Skillbox

Копирайтеры могли бы разрабатывать коммуникационные стратегии и сообщения для марсианских миссий, а также контент для различных платформ и СМИ.

Фото: Skillbox

По мнению нейросети интернет-маркетологи занимались бы продвижением направления космического туризма, а продакт-менеджеры руководили бы разработкой новых продуктов и технологий.

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