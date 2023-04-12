Академик Маринин: космическая отрасль России справилась с западными санкциями на 95% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин рассказал, что российской космической отрасли на 95% удалось преодолеть последствия западных санкций.

— Санкции затормозили развитие нашей космической отрасли и повлияли на планы, графики выпуска наших новых космических аппаратов. Дело в том, что прекратилась поставка радиоэлектронных элементов, которые мы покупали в Соединенных Штатах и других странах, — цитирует ученого РИАМО.

На сегодня космическая отрасль РФ преодолела воздействие санкций уже на 95%, отметил Маринин.

Инженер центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Баумана Артем Лубянский рассказал «Известиям» о направлениях работы российских ученых в сфере космоса на ближайшие несколько лет. Они занимаются созданием и выводом на орбиту малых космических аппаратов. Их преимущества приведут к тому, что их использование расширят, а освоение космоса станет более доступным для большего количества заинтересованных студентов и даже школьников.

Телеканал «360» пишет, что более 60% россиян хотят, чтобы их дети и внуки работали в космической отрасли. Такие результаты получил ВЦИОМ с помощью опроса.