Daily Mail: Байден допустил большую ошибку, оттолкнув Сунака в аэропорту Белфаста Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с неуважительным отношением со стороны президента США Джо Байдена, которого он встречал на военном аэродроме рядом с Белфастом. Многие усмотрели в поведении Байдена дипломатическое оскорбление, о чём сообщила газета Daily Mail.

Неловкая ситуация попала на камеры множества репортёров: Байден спускается с трапа самолёта, и подходит к Сунаку, чтобы поприветствовать его. Однако формальности закончились очень быстро, после чего президент США будто бы отталкивает от себя премьер-министра, чтобы поприветствовать представителя короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла.

«Это должен был быть особенный момент для Риши Сунака <…>. Но премьер-министр попал в неловкую ситуацию», - говорится в публикации.

После этого Байден по очереди подходит ко всем, кто приехал его встречать, и проводит в беседах с ними куда больше времени, чем посвятил премьер-министру Сунаку. Теперь в Великобритании говорят о дипломатическом оскорблении со стороны американского лидера.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Байден в принципе не отличается тактичностью и вежливостью. Например, в 2022 году он вновь оскорбил журналиста, которого прежде публично назвал «тупым сукиным сыном».