Эрнст поблагодарил Дмитрия Рогозина за помощь в создании фильма «Вызов» Фото: Иван МАКЕЕВ

После премьерного показа фильма «Вызов» руководитель Первого канала Константин Эрнст поблагодарил за помощь в создании кинокартины Дмитрия Рогозина.

«Нам посчастливилось принять участие в этом увлекательном приключении», - сказал Эрнст.

Он подчеркнул, что сейчас нет только одного человека, благодаря которому это все получилось. Он сейчас находится на линии соприкосновения в районе Запорожья, это Дмитрий Олегович Рогозин.

«Без него ничего бы не получилось», - отметил Эрнст.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля состоялась премьера фильма «Вызов», частично снятого на настоящем космическом корабле.

Перед премьерой фильма «Вызов» Константин Эрнст сообщил о готовности снять его продолжение теперь уже на Луне. Он уточнил, что главную роль в фильме вновь может сыграть Пересильд.

Исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказывала, что ей было страшно лететь в космос. Она перед полетом написала прощальные письма своим дочерям и составила у нотариуса собственноручное завещание. «В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», - заявила актриса.

Иван Ургант на премьере фильма заявил о своих планах вернуться на Первый канал.