Эрнст поблагодарил Дмитрия Рогозина за помощь в создании фильма «Вызов»
Фото: Иван МАКЕЕВ
После премьерного показа фильма «Вызов» руководитель Первого канала Константин Эрнст поблагодарил за помощь в создании кинокартины Дмитрия Рогозина.
«Нам посчастливилось принять участие в этом увлекательном приключении», - сказал Эрнст.
Он подчеркнул, что сейчас нет только одного человека, благодаря которому это все получилось. Он сейчас находится на линии соприкосновения в районе Запорожья, это Дмитрий Олегович Рогозин.
«Без него ничего бы не получилось», - отметил Эрнст.
Как писал сайт KP.RU, 12 апреля состоялась премьера фильма «Вызов», частично снятого на настоящем космическом корабле.
Перед премьерой фильма «Вызов» Константин Эрнст сообщил о готовности снять его продолжение теперь уже на Луне. Он уточнил, что главную роль в фильме вновь может сыграть Пересильд.
Исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказывала, что ей было страшно лететь в космос. Она перед полетом написала прощальные письма своим дочерям и составила у нотариуса собственноручное завещание. «В этот момент ты понимаешь, что это настоящий страх, потому что это твой выбор», - заявила актриса.
Иван Ургант на премьере фильма заявил о своих планах вернуться на Первый канал.