TAC: Вступление в НАТО стран Восточной Европы сильно ослабило обороноспособность альянса Фото: REUTERS

Вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, так как новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы, об этом сообщил эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.

«Устаревшие арсеналы - хронический недостаток альянса», - написал эксперт.

В статье отмечено, что еще до первой волны расширения НАТО на восток конгресс США предупреждали о колоссальных проблемах в случае присоединения стран бывшей Организации Варшавского договора, но все предостережения были проигнорированы.

«И все же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников», подчеркнул Прескотт.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года стало известно, что НАТО попросит членов альянса нарастить запасы вооружения. По словам неназванного источника, они истощены из-за поставок для ВСУ.

В материале сообщали, что до февраля 2022 года многие страны НАТО не достигали целевых показателей по запасам вооружения, так как считалось, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими сражениями остались в прошлом.

Ожидается, что НАТО увеличит целевые показатели и попросит страны союза поднажать в наращивании оборонного производства.

Выполнить это поручение может быть непросто из-за общемирового дефицита полупроводников, некоторых видов сырья, а также нехватки высококвалифицированных работников. Аналитики прогнозировали восполнение запасов не ранее 2025 года.

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