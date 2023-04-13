Сеймур Херш: Американским военным запретили атаковать российские войска первыми Фото: EAST NEWS

Военные США, размещенные в Польше и Румынии, были проинструктированы не атаковать первыми российские войска, об этом заявил журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.

«Бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение и проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы», - сообщил Херш.

Журналист отметил, что «правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке»", - написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что украинские солдаты в течение очень долгого времени проходили обучение под руководством инструкторов из США.

Он подчеркнул, что, когда он был главой ЦРУ, Соединенные Штаты помогали украинскому спецназу различными методами.

Помпео призывал американский народ гордиться тем, что инструкторы из США «проделали отличную работу», обучая украинских военных.

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