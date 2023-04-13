Экс-советник президента США Джон Болтон: В НАТО нужно пригласить Японию, Австралию и Израиль Фото: REUTERS

НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех стран, об этом написал для Wall Street Journal экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Нам необходимо ...сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль», - подчеркнул политик.

Болтон указал, что Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.

Как писал сайт KP.RU, 4 апреля премьер-министр Польши Моравецкий сообщил, что Финляндия стала членом Североатлантического альянса официально. Таким образом в НАТО стала состоять 31 страна.

12 апреля эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в статье для The American Conservative заявил, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, так как новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы.

По словам Прескотта, «и все же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников».