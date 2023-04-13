Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что растет риск вооруженного столкновения России и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск вооруженного столкновения России и НАТО возрастает, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете «Известия».

«Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все», - сообщил Грушко.

По его словам, если посмотреть на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращен в зону военного соперничества.

«После того как в члены альянса были приняты страны Балтии, НАТО стала последовательно превращать этот самый спокойный регион в зону повышенной военной активности», - отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, новостной портал Delfi сообщил, что Латвия направила своих военнослужащих на территорию Украины для выполнения «вспомогательных функций».

В статье отмечалось, что латвийские военные были отправлены на Украину «для выполнения определенных вспомогательных функций, включая охрану посольства Латвии и охрану грузов».

Ранее The American Conservative сообщило, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса, так как новые члены не смогли модернизировать собственные арсеналы.

«Устаревшие арсеналы - хронический недостаток альянса», - написал эксперт.