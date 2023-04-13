Посол РФ Антонов: США еще не согласовали прибытие спецборта Лаврова на мероприятия ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам», - подчеркнул Антонов.

Дипломат отметил, что их невыдача - нарушение обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации.

По его словам, вокруг спецборта министра складывается «непонятная ситуация».

«Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета», - завил посол.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков сообщил, что США еще не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в Совете Безопасности ООН.

В сентябре 2022 года Мария Захарова сообщала, что несколько членов российской делегации на Генассамблее ООН не получили американскую визу, в том числе два человека из официальной части делегации.

«Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом», - заявила дипломат.

Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.

Планировалось, что глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.