Рогов: В Запорожской области растет число иностранных добровольцев Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области растет число прибывающих иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне России, об этом сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Число иностранных добровольцев, прибывающих в зону СВО, заметно возросло», - заявил Рогов.

Он отметил, в последнее время приезжают этнические жители стран Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия.

По его словам, речь идет уже о нескольких десятках человек только на запорожском фронте, и их количество увеличивается.

«Лидерами по количеству воюющих на нашей стороне из прибалтийских стран являются литовцы», - подчеркнул Рогов.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2022 года депутат Госдумы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявлял, что сирийцы, кажется, говорили о 16 тысячах. На самом деле, добровольцев из-за рубежа может приехать много больше. Помимо Сирии, добровольцы могут приехать и из других арабских стран.

13 января 2023 года врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Павла Судоплатова.

«Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», - отметил Балицкий.