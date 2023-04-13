На Краснолиманском направлении летчики СУ-25 уничтожили штурмовые группы украинских боевиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Червонодибровском участке расчетами БПЛА группировки «Центр» вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины», - рассказал Савчук.

Он отметил, что при получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар - противник уничтожен.

Как писал сайт KP.RU, ранее батарея самоходных гаубиц «Мста-С» калибра 152 миллиметра поразила скопление живой силы украинской армии на Запорожском направлении.

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