В Госдуме рассмотрят законопроект об объявлении понедельника после Пасхи выходным

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о ежегодном выходном дне сразу после Пасхи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о ежегодном выходном дне сразу после Пасхи. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР.

Согласно документу, выходные дни будут переноситься федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ, опубликованным не позднее чем за месяц до наступления календарного года.

Так, законопроект может закрепить в Трудовом кодексе РФ обязанность правительством РФ переносить один из выходных дней на понедельник, следующий за праздником Светлой Пасхи, ежегодно выпадающим на воскресенье, следует из текста пояснительной записки, пишет ТАСС.

При этом, авторы инициативы уточняют, что общее число выходных и нерабочих праздничных дней не изменится. Разработчики проекта также считают, что такая мера не только станет данью уважения историческим традициям православного сообщества, но и станет свидетельством признания государством и гражданами особой роли православия в РФ.

Совсем скоро россиян ждут длительные майские выходные. О том, на какие дни выпадут праздники, рассказывал сайт KP.RU