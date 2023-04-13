Общегородской субботник проведут в Москве 15 апреля

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В столице продолжается традиционный месячник по благоустройству. Москва уже сильно преобразилась после зимы - во многих районах отмыты фасады домов, убран появившийся из растаявшего снега мусор, красятся ограждения. Но ещё работы немало. Поэтому в ближайшую субботу, 15 апреля, в Москве пройдет общегородской субботник.

«В нем примут участие сотрудники Комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники и студенты, жители столицы, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств».

По его словам, не забудут и про озеленение. Там, где необходимо, высадят деревья и кустарники. Желающим даже не нужно ничего приносить с собой. Лопаты, грабли, перчатки и саженцы уже подготовлены. Все это выдадут на месте тем, кто придёт на субботник. Достаточно лишь надеть дома удобную одежду и обувь.

«Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, тем более в этот день синоптики обещают хорошую погоду, - обратился к жителям Пётр Бирюков. - Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности».