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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:46

Патрушев заявил о попытках применения норм шариата вместо светских законов на Северном Кавказе

В этом регионе не утихают поптыки вытеснения традиционного ислама радикальными течениями, отметил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Патрушев заявил о попытках применения норм шариата вместо светских законов на Северном Кавказе

Патрушев заявил о попытках применения норм шариата вместо светских законов на Северном Кавказе

Фото: Архив "КП"

На Северном Кавказе все еще предпринимаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения нормы шариата вместо светских законов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями», – сказал он на совещании по безопасности в Северокавказском федеральном округе (СКФО).

Кроме того, отметил секретарь Совбеза России, в СКФО активизируется деятельность подконтрольных спецслужбам Запада ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций. Вместе с тем в регионах Северного Кавказа сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, заявил он. По мнению Патрушева, они вызваны их личными амбициями и борьбой за распределение финансов.