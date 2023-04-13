Патрушев заявил о попытках применения норм шариата вместо светских законов на Северном Кавказе Фото: Архив "КП"

На Северном Кавказе все еще предпринимаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения нормы шариата вместо светских законов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями», – сказал он на совещании по безопасности в Северокавказском федеральном округе (СКФО).

Кроме того, отметил секретарь Совбеза России, в СКФО активизируется деятельность подконтрольных спецслужбам Запада ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций. Вместе с тем в регионах Северного Кавказа сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, заявил он. По мнению Патрушева, они вызваны их личными амбициями и борьбой за распределение финансов.