Мать Юлии Пересильд не смогла прийти на кинопремьеру «Вызова» из-за болезни Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Пересильд появилась на кинопремьере фильма «Вызов» в компании своих детей и молодого человека Михаила Тройника. Актриса объяснила, почему мероприятие не посетили ее родители.

Дело в том, что мама артистки заболела. Отец остался с супругой и тоже не смог поддержать дочь.

— Очень жалко, что моя мама заболела, ну и папа с ней рядом, они не смогли прийти. Мне от этого очень грустно, — приводит слова Юлии Пересильд сайт mk.ru.

Актриса призналась, что уже скучает по невесомости, к которой успела привыкнуть за 12 дней. Пересильд также рассказала, что она привезла с космического корабля всякие сувениры, которые хранит в специальном месте. Памятные безделушки помогают ей справляться с недоверием людей, которые утверждают, что ее полет в космос был фейковым.

Ранее KP.RU рассказывал подробности кинопремьеры «Вызова». Фильм выйдет в кинотеатрах с 20 апреля.