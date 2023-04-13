Эндокринолог Антонова посоветовала диабетикам с осторожностью употреблять пасхальные куличи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эндокринолог и диетолог Наталья Антонова рассказала Газете.ru про опасность пасхальных куличей. Эта выпечка не полезна для здоровья, особенно стоит быть осторожными людям с сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ или лишним весом.

Опасность куличам добавляют масло, сахар, изюм и цукаты, которые в большом количестве содержатся в составе.

Врач дала несколько советов, как сделать пасхальную выпечку менее вредной. Так, можно заменить обычный сахар на естественный сахарозаменитель, а также какую-то часть подсластить фруктовым пюре. Изюм можно заменить более полезными ягодами.

Вместо пшеничной муки высшего сорта Антонова порекомендовала использовать цельнозерновую. А вот другой диетолог, Марина Макиша не советует это делать — пышность пасхального кулича будет совсем не такой, какой нужно. Об этом пишет телеканал «360».

В разговоре с ФАН еще один специалист, диетолог Алексей Кабанов, согласился с коллегами в том, что куличи достаточно неполезные. Однако он призвал не отказываться от них совсем, а ограничить употребление 100 граммами в день.