Диетолог Кабанов объяснил, почему опасно часто есть магазинные пельмени Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что покупные пельмени таят в себе серьезную опасность. Правда, только если употреблять их слишком часто.

Как пояснил специалист Газете.ru, кроме мяса в магазинных пельменях обычно содержится большое количество соли и насыщенных жиров, а также часто и сахара. При частом употреблении они могут привести к повышению уровня холестерина и артериального давления, рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний, и артериальной гипертонии.

Алексей Кабанов посоветовал готовить пельмени самостоятельно, а также попробовать заменить изделия с мясным фаршем на рыбную начинку, либо с растительными аналогами.

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