Глава МИД Турции: Заявления турецкой оппозиции о принятии конкретной позиции по Украине рискованны Фото: REUTERS

Заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретной позиции по конфликту на Украине рискованны, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня мы слышим заявления о необходимости принять конкретную позицию...», - сказал министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция единственная страна НАТО, которая имеет возможность разговаривать с двумя сторонами.

«Считаю, что такого рода заявления рискованны, у нас нет такого люкса», - отметил глава МИД Турции.

Как писал сайт KP.RU, 10 апреля Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе находится в «далекой точке», несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также официального Стокгольма.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

«Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить конфликт, достигнув мира за столом переговоров», – заявил турецкий лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне запретил любые переговоры с Москвой.