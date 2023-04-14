Эксперт: Число ДТП с участием электросамокатов в России продолжает расти

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Количество аварий с участием водителей электросамокатов продолжает расти, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в эфире программы «Россия беz ДТП» радиостанции «Комсомольская правда».

«В прошлом году погибло 19 человек, порядка тысячи ДТП, около тысячи раненых с участием средств индивидуальной мобильности на дорогах. Хотя число погибших осталось примерно на уровне позапрошлого года, но по количеству инцидентов и раненых - достаточно ощутимый рост. На сегодня объективно цифры не очень большие. Но нас пугает динамика», - отметил Дмитрий Митрошин.

Одна из причин растущего числа ДТП – широкое распространение электросамокатов. Их число растет на наших улицах с каждым днем – как личных, так и предоставляемых различными шеринговыми сервисами. Улучшить ситуацию должны новые поправки в ПДД, регулирующие правила управления электросамокатами, моноколесами и гироскутерами. Они вступили в действие с 1 марта 2023 года. По словам Дмитрия Митрошина, делать выводы о том, что изменилось на российских дорогах после их принятия, пока преждевременно.

«После вступления поправок прошел месяц, рано говорить о результатах. Прошлый год не был типовым с точки зрения статистического наблюдения в части дорожно-транспортной аварийности. Нас тревожит определенный рост по итогам первого квартала 2023 года. Посмотрим, время покажет», - подчеркнул начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Дмитрий Митрошин отметил, что решать проблему безопасности средств индивидуальной мобильности необходимо комплексно. Во-первых, воспитывая у их владельцев культуру вождения, во-вторых, совершенствуя правовые нормы, и в-третьих, развивая комфортную дорожную инфраструктуру.

«И пешеходов, и владельцев электросамокатов надо учить правилам мирного сосуществования в обществе. Надо развивать правоприменение, нельзя рассчитывать только на здравый смысл, на добрую волю пользователей СИМ. Надо развивать инфраструктуру для пользователей СИМ, по которым им удобнее будет ездить. Тем самым это исключит многие конфликты с другими участниками дорожного движения», - подчеркнул Митрошин.