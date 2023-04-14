ЦОДД города Москвы: Подросткам необходимо объяснять, как правильно пользоваться электросамокатами

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В России активно обсуждается предложение запретить пользоваться электросамокатами подросткам до 18 лет. Сторонники этой идеи уверены, что возрастные ограничения, введенные на законодательном уровне, обезопасят школьников от ДТП. Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения города Москвы Магомед Колгаев считает, что запреты в этом случае не помогут. Единственный способ обезопасить детей – объяснить им, как правильно пользоваться электросамокатами. Об этом Магомед Колгаев рассказал в эфире программы «Россия беz ДТП» на радио «Комсомольская правда».

«Правила дорожного движения разрешают движение на электросамокатах с 14 лет, поэтому формально здесь никаких нарушений нет. И это не то, что следует запрещать. Очень простой тезис: школьники так или иначе до этого блага доберутся, что бы мы ни делали, как бы ни блокировали им доступ, как бы это ни ограничивали. Если подросток хочет поехать на электросамокате - он поедет. На кикшеринговом или на личном, купит и поедет. Но если подростки все же пользуются электросамокатами, они должны это делать безопасно, не вызывая при этом дискомфорта, аварийных и опасных ситуаций», - отметил Магомед Колгаев.

Сейчас возрастные ограничения действуют только в отношении арендованных самокатов. По закону сервисами кикшеринга могут пользоваться только те, кому уже исполнилось 18 лет. Однако подростки часто регистрируются в кикшеринге, используя данные родителей, и потом катаются по городу без присмотра. Важно объяснить школьникам, почему это может быть опасным.

«Просветительская деятельность - это важный этап, и в этом направлении делается несколько ключевых проектов. Один из них – образовательная программа «Включи режим безопасности», которая была запущена департаментом транспорта Москвы в прошлом году. Это просветительский проект, который направлен на то, чтобы призвать пользователей младше 18 лет не пользоваться электросамокатами, - рассказал Магомед Колгаев. - Обучающие уроки проводятся и на площадке школ, и на площадке университетов. В прошлом году Центр организации дорожного движения совместно с департаментом образования Москвы и компанией «Юрент» проводил несколько десятков уроков, на которых довольно подробно объяснялось, почему не стоит использовать электросамокаты лицам до 18 лет».