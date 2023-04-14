Леди Гага назначена сопредседателем комитета по культуре и искусству президента США Фото: REUTERS

Глава США Джо Байден назначил американскую певицу и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству, об этом сообщила пресс-служба президента.

«Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал сайт RADIOKP.RU, 28 апреля 2022 года Леди Гага во время своего джазового концерта в Лас-Вегасе вслед за многими украинскими артистами решила оскорбительно высказаться в адрес россиян.

Когда между песнями наступила пауза, певица и прокомментировала происходящее в мире.

«России нужно было арестовать меня, когда у них была возможность. Как были тупыми, так и остались», — заявила Гага.

13 марта 2023 года певица Леди Гага помогла подняться фотографу, упавшему на ковровой дорожке на 95-й ежегодной церемонии вручения «Оскара».