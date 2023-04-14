Посол РФ Антонов: США пообещали холодный прием Сергею Лаврову во время визита в Нью-Йорк Фото: REUTERS

США пообещали оказать холодный прием главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра».

«Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», - отметил Антонов.

По словам дипломата, до сих пор визы для участия главы МИД России и сопровождающих его лиц в Совбезе ООН не предоставлены.

«Белый дом сделал все возможное для разрушения отношений между двумя странами», - подчеркнул посол.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля Анатолий Антонов сообщил, что США до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН.

Дипломат отметил, что их невыдача - нарушение обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации.

В сентябре 2022 года Мария Захарова заявляла, что «эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом».

Напомним, с 1 апреля 2023 года Россия на месяц стала председателем Совета безопасности ООН.

Планировалось, что глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.