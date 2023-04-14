В МИД Венгрии заявили, что страна не откажется от сырья из России ради чужих интересов Фото: REUTERS

Венгрия не станет отказываться от российского сырья в угоду чужим интересам, об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Я уже говорил, насколько важны российские нефть и газ, без российского сырья нельзя будет решить вопрос энергоснабжения, несмотря ни на какие усилия с нашей стороны», - сказал Менцер.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт никогда не будет отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будет ставить выше венгерских.

«И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет», - отметил Менцер.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября 2022 года правительство Венгрии разрешило «Росатому» строительство атомной электростанции «Пакш – 2» в дополнении к построенной и действующей АЭС «Пакш».

13 апреля 2023 года советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в отношении Венгрии должны принять санкции и оказать на государство всевозможное давление.

По его мнению, это нужно сделать после продления Венгрией сделок с российским «Газпромом» и обсуждения строительства АЭС «Пакш-2».

Устенко считает, что сотрудничество России и Венгрии в газовой отрасти якобы способно привести к «эскалации конфликта» на Украине.

Напомним, ранее глава венгерского МИД провел переговоры в России с вице-премьером Александром Новаком и гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Во время визита был продлен договор о поставках газа в Венгрию сверх объемов долгосрочных договоренностей.