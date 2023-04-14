The Hill: Коалиция стран Запада, поддерживающих Киев, трещит по швам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная коалиция стран, оказывающих военную поддержку Украине, трещит по швам, об этом написал для издания The Hill экс-советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.

«Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат...», - заявил автор.

По его мнению, эти внутренние проблемы очень скоро переключат внимание политиков с проблем украинцев, и все данные Киеву обещания останутся невыполненными.

Эксперт отметил, что снижение объема поставок техники и боеприпасов приведет к поражению ВСУ, и тогда США понесут репутационный ущерб.

«Весь мир сочтет это за пример американского упадка», - подытожил Берман.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что Зеленский не жалеет солдат в Артемовске, так как окончательная потеря города станет ударом по репутации ВСУ.

Он пояснил, что даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона.

Шаффер отмечал, что российская армия позволяет Киеву бесполезно посылать на передовую множество украинских боевых подразделений, чтобы загнать их в «котел и уничтожить».