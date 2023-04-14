ЦТАК: Северная Корея испытала новую твердотопливную баллистическую ракету «Хвасон-18» Фото: REUTERS

КНДР впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным издания, испытания «не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран».

В статье отметили, что новая МБР должна стать «главным средством стратегических вооруженных сил» страны и будет выполнять важную роль в системе сдерживания.

В публикации приводится заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына, что «новая МБР «Хвасон-18» повысит возможности КНДР при нанесении контратакующего ядерного удара».

Как писал сайт KP.RU, 28 марта Северная Корея вновь испытала подводный ядерный беспилотник в Японском море.

Отмечалось, что беспилотный подводный аппарат способен нести ядерный боезаряд.Он проплыл под водой 41 час 27 минут в Японском море по маршруту в виде овала и восьмерки в заданной акватории и достиг цели утром 27 марта у берегов уезда Хвадэ.

Напомним, ранее Пхеньян заявлял, что в период 21 - 23 марта текущего года проводились испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа.