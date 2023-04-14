Президент Венесуэлы Мадуро послал к черту представителя Госдепа после угрозы ужесточить санкции Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителю Госдепа США отправиться к черту в ответ на угрозы американского правительства усилить санкции против его страны, об этом глава государства заявил в эфире Venezolana de Televisiоn.

Венесуэльский лидер сказал, что представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны.

«Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», - подчеркнул Мадуро.

Президент отметил, что боливарианское правительство не приемлет угроз со стороны Вашингтона.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2019 года Вашингтон в стремлении потопить Мадуро пошел уже на крайние санкции, накладывая ограничения даже на Центробанк.

Теперь венесуэльскому ЦБ нельзя будет совершать операции в долларах через счета, принадлежащие США. Многие боялись, что Вашингтон отключит страну от кредитных карточек, но этого пока не случилось.

11 марта 2023 года президент Венесуэлы Николас Мадуро, беседуя с журналистом из Аргентины, кратко охарактеризовал нескольких влиятельных политиков и просто известных людей. Владимира Путина, например, он назвал «великим воином».

Кроме того, нынешнего Папу Римского Франциска президент Венесуэлы охарактеризовал как «чудотворца», бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро - как «переговорщика», а Фиделя Кастро - как «исторического гиганта».