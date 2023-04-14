Guardian: Киев и Лондон «поскандалили» из-за невыдачи виз украинским музыкантам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, об этом написала обозреватель Guardian Хелен Пидд.

«...Когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Великобритании, им (властям — прим.) было все равно», - заявил Як Бизиль, отвечавший за организацию турне.

Он пояснил, что группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Великобританию из-за риска не въехать в страну.

В статье отметили, что оркестр должен был начать тур по Великобритании концертом в Портсмуте 1 апреля. Однако, на тот момент дирижер и четыре первые скрипки так и не получили визы.

Обозреватель подчеркнула, что концерты пришлось перенести, британские власти не прокомментировали эту ситуацию.

Как писал сайт KP.RU, 13 марта губернатор острова Бали Ваян Костер призвал МИД и минюст Индонезии прекратить выдавать россиянам и украинцам визы по прибытии, назвав причиной своей просьбы заявления о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.

Он отметил, что к нему поступили заявления и жалобы на туристов из России и Украины, которые якобы злоупотребляют своим статусом туристов для того, чтобы искать заработки на острове.