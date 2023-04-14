Российские военные под Херсоном захватили танк Leopard и затопили его в болоте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, один из них уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда, об этом рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир подразделения с позывным «Бык».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали», - сообщил офицер.

Командир отметил, что имеется история от сослуживцев, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте.

«Леопарды» здесь, они уже в гостях», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля в Национальном центре управления обороной России звезду Героя России вручили заместителю командира штурмового отряда капитану Михаилу Петелину.

«На одном из направлений дали понять противнику, что мы слабы, заманили их на свой передний край обороны. Когда их техника подорвалась, противник решил зайти с правого фланга, но попал в ловушку», - рассказал Петелин.

Он уточнил, что было уничтожены четыре машины американского производства «Бредли», подбил вражеский танк. Также было уничтожено 15 военнослужащих ВСУ, еще 4 были взяты в плен, среди которых оказался один офицер ВСУ.