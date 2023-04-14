Живущий в США Валерий Леонтьев тайно приезжает в Москву ради миллионных заработков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерий Леонтьев, который еще с начала 2022 года отменил все свои концерты в России, на прошлой неделе прибыл инкогнито в Москву, где выступал на корпоративе.

Сообщается, что гонорар артиста на корпоративе составил около 3,5 млн рублей. При этом прокатчики заявляют, что это уже не первый такой тайный приезд певца в страну ради миллионных заработков.

Промоутер Сергей Лавров рассказал «Комсомольской правде», что в Москве на корпоративы Леонтьева «можно уговорить» и за 2,5 млн рублей, но вот на концерты, по его словам, он не согласится из-за своего возраста.

«Почему артист не гастролирует в России? Возраст дает о себе знать. Кассовый концерт у него стоит миллион рублей, но за эти деньги Леонтьеву надо два часа отпахать на сцене. А за корпоративы и платят больше, и петь много не надо», - заявил промоутер, отметив, что в среднем такое выступление длится около 40 минут.

Друзья Леонтьева также заявили, что здоровье певца не позволяет ему участвовать в телепроектах, уточнив, что сейчас он улетел в Майами, где у него есть недвижимость и уже более 20 лет живет его жена Людмила Исакович.

Кроме того, коллеги артиста рассказали, что все свои накопления Леонтьев держит в различных банках, а также вложился в коллекцию бриллиантов.