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НовостиПолитика14 апреля 2023 10:58

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом

Об этом сообщил представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй
Юлия ВАСИЛЬЕВА
С 16 по 19 апреля министр обороны Китайской Народной Республики приедет в Россию с официальным визитом.

С 16 по 19 апреля министр обороны Китайской Народной Республики приедет в Россию с официальным визитом.

Фото: EAST NEWS

С 16 по 19 апреля министр обороны Китайской Народной Республики приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat, пишет Sina.

В сообщении отмечается, что в последние несколько лет под стратегическим руководством глав двух стран отношения КНР и РФ вышли на высокий уровень функционирования.

«Достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — отметил Тань Кэфэй

Стоит отметить, что визит состоится по приглашению российского министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Минобороны КНР обратилось к США с призывом прекратить разговоры о «китайской угрозе». У Соединенных Штатов самый большой в мире оборонный бюджет, указали в военном ведомстве