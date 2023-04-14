Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом

С 16 по 19 апреля министр обороны Китайской Народной Республики приедет в Россию с официальным визитом. Фото: EAST NEWS

С 16 по 19 апреля министр обороны Китайской Народной Республики приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй в соцсети WeChat, пишет Sina.

В сообщении отмечается, что в последние несколько лет под стратегическим руководством глав двух стран отношения КНР и РФ вышли на высокий уровень функционирования.

«Достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — отметил Тань Кэфэй

Стоит отметить, что визит состоится по приглашению российского министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Минобороны КНР обратилось к США с призывом прекратить разговоры о «китайской угрозе». У Соединенных Штатов самый большой в мире оборонный бюджет, указали в военном ведомстве